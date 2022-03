Sérgio Conceição em alerta com jogos fora do Dragão

Os cinco jogos que o FC Porto vai ter fora de casa até ao fim do campeonato serão decisivos para a conquista do título. Essa é a convicção de Sérgio Conceição, apurou oO técnico portista sabe que a equipa é muito forte a jogar no Dragão, pelo que uma das principais preocupações é manter o rendimento nas visitas a outros campos. Desde logo amanhã (18h00), no terreno do P. Ferreira, a última equipa a vencer os portistas para a Liga (outubro de 2020). Depois, o FC Porto ainda tem deslocações exigentes frente a Boavista, V. Guimarães, Sp. Braga e Benfica.