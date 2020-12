Sérgio Conceição: "Temos de ser fortes"

"São competições diferentes, vamos entrar [sábado] naquela que é a principal para nós, o campeonato nacional. A nossa verdadeira Champions é esta". Foi assim que Sérgio Conceição reforçou a necessidade de o FC Porto se concentrar no objetivo de ganhar a Liga, após o empate (0-0) com Manchester City, na terça-feira, e consequente passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões.Numa altura em que o antijogo está na ordem do dia, na antevisão da partida de sábado, com o Tondela, às 20h30, no Estádio do Dragão, o técnico portista recusou alimentar polémicas com Pep Guardiola, treinador dos ‘citizens’. "Nunca critiquei um colega por jogar com dez jogadores ao pé da área. Se alguém encontrar declarações minhas a criticar por isso… pago um milhão de euros", afirmou Sérgio Conceição.Sobre o adversário de sábado, o treinador dos dragões reconhece-lhe qualidade. "O Tondela é uma equipa positiva. Vamos ter de ser uma equipa forte para ganhar. O Tondela é das equipas que tem mais bolas nos ferros. É sinal de falta de sorte e espero que continue assim", disse Conceição.Jorge Jesus felicitou a estrutura portista pela passagem aos 16 avos da Champions. Segundo Conceição, "faltou, se calhar, dizer à equipa". "Mas penso que estrutura é toda a equipa, toda a gente. Da mesma forma que eu faço com as passagens do Benfica e do Sp. Braga", afirmou o técnico dos dragões."Pela lesão [traumatismo na perna esquerda] que tem, ainda não sei se o Corona vai estar disponível amanhã [sábado]" para o jogo com o Tondela, disse Sérgio Conceição na conferência de Imprensa. "É uma lesão que melhora substancialmente com o decorrer das horas. Mas vamos avaliar e definir o melhor onze", acrescentou o técnico portista. Pepe continua a fazer tratamentos.