"Somos das ligas com menos tempo útil de jogo. Espero que neste tipo de situações haja coragem por parte dos árbitros para dar 15 ou 20 minutos a mais no final dos jogos”, disse esta sexta-feira Sérgio Conceição, na antevisão da partida (sábado, 18h30) com o Marítimo, no Dragão.









Não é a primeira vez que o treinador do FC Porto se queixa do antijogo dos adversários. No entanto vincou que não acredita que Lito Vidigal, técnico dos insulares, irá seguir esse caminho: “Conheço o Lito já há alguns anos, tem inteligência em termos táticos e não precisa do antijogo para dificultar a nossa tarefa. Confio nessa inteligência para que não aconteça a vergonha do futebol português”.

O técnico dos dragões reforçou depois a importância dos adeptos para a equipa: “Já falei várias vezes nessa situação e sobre a falta de presença do público. Afeta as equipas pelo ambiente que cria e também afeta as receitas dos clubes. É importante o público voltar”.





Acerca do sorteio para a Liga dos Campeões que atirou o Marselha, o Manchester City e o Olympiacos para o mesmo grupo do FC Porto, Sérgio Conceição afirmou: “É um grupo extremamente equilibrado e um sinal fantástico para a escola de treinadores portugueses. O FC Porto é o clube que mais presenças tem, é um histórico e tem sempre uma palavra a dizer na passagem à fase seguinte”.





"Marchesín é difícil"

“É difícil a recuperação. Hoje [sexta-feira] não treinou e ficou no ginásio com ajuda do departamento médico”, disse esta sexta-feira Conceição sobre a provável ausência do guarda-redes Marchesín por lesão.







Toni Martínez a chegar

Toni Martínez vai ser jogador do FC Porto nos próximos dias. O acordo entre os dragões e o Famalicão já existe e o espanhol deve ser apresentado já amanhã. As divergências quantos às garantias bancárias foram ultrapassadas e a SAD portista vai pagar 3,5 milhões de euros pelo avançado de 23 anos. O jogador vai, assim, ser o terceiro reforço esta época para o eixo do ataque portista depois das contratações de Taremi e Evanilson.