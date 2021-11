O Sp. Braga eliminou o Santa Clara na Taça de Portugal com um esclarecedor 6-0. O póquer perfeito de Vitinha (quatro golos seguidos) marcou a exibição da equipa de Carlos Carvalhal. A margem confortável (3-0) concedida pelos golos madrugadores de Vitinha permitiu aos bracarenses a gestão de esforço da equipa até ao intervalo.





Na 2ª parte, o Sp. Braga manteve a toada ofensiva, com tranquilidade e sem resistência açoriana. Vitinha aproveitou para aumentar (51’) a conta pessoal para quatro golos. Paulo Oliveira subiu no terreno, num canto, e aumentou o marcador para 5-0. Ao cair do pano, Galeno converteu um penálti (duvidoso) e fixou o resultado em 6-0. Os bracarenses, detentores do troféu, seguem para a próxima ronda.