Sporting competente com temperaturas abaixo de zero graus

O Sporting fez esta quinta-feira uma exibição competente, embora sem deslumbrar, na vitória (2-0) diante do Rosenborg, na Noruega, e continua a poder sonhar com os 16 avos da Liga Europa.

Numa noite gélida (a partida começou com seis graus negativos), os primeiros dez minutos foram maus. Imperaram os erros. Depois, o Sporting com três centrais pegou no jogo. Subiu um pouco as linhas e criou logo dois lances de perigo: por Neto - solto na área, atirou por cima - e Bolasie - fugiu pela esquerda, entrou na área e atirou para boa defesa de Hansen. No terceiro aviso, 1-0.





Canto de Bruno Fernandes, a bola sobrou para Neto, que cruzou para Coates, de cabeça, bater Hansen. O Rosenborg reagiu e, na sequência de um livre de Soderlund que Renan defendeu para a frente, só não marcou porque Asen, na recarga, atirou por alto. Depois deste susto, voltou o equilíbrio. Mas o Sporting foi mais perigoso e chegou ao 2-0, por Bruno Fernandes, após passe de Doumbia, que tinha intercetado um passe dos nórdicos. Momentos antes, o capitão também tinha estado na cara de Hansen e ‘deu-lhe’ a bola.

A segunda parte, ainda com mais frio, foi um autêntico bocejo. A fraca equipa do Rosenborg dominou e conseguiu meter várias vezes a bola na área. Só que, no momento da verdade, acertava em tudo (uma vez no poste) menos no alvo. Mesmo assim, Renan ainda foi posto à prova num remate complicado, num mau atraso de Neto e em centros. Num deles, desviou para a frente e Soderlund, sem oposição, atirou por cima.



Já a equipa de Alvalade, apostou no contragolpe e na pressão alta, na parte final, conseguindo criar três boas oportunidades. Na primeira, Vietto ganhou uma bola na área, ficou na frente de Hansen e acertou-lhe na cara; na segunda, Rafael Camacho, descaído na direita, rematou em arco, muito perto do ângulo superior direito da baliza dos vikings; na terceira, Pedro Mendes, após passe de Vietto, rematou torto fora da área.



"Líderes? Vamos tirar vantagem disso"

"Foi bom termos marcado dois golos na primeira parte e cedo. Conseguimos controlar sempre o jogo e foi uma vitória merecida", disse Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, no final da partida com o Rosenborg.



Já sobre a liderança no Grupo D, da Liga Europa, sublinhou que nada está garantido: "Temos um grupo de equipas muito competitivas e todas elas diferentes. Quem está à frente somos nós e vamos tirar vantagem disso no próximo jogo."



"Mas antes vem o Belenenses e é nisso que estamos focados. Quando a Liga Europa voltar, será com o mesmo espírito de ganhar", observou.



ANÁLISE

Golos

O 1-0, num cabeceamento fulgurante de Coates, que se antecipou à defesa viking. O 2-0, por Bruno Fernandes - dominou com o pé direito e rematou certeiro com o esquerdo.



Rosenborg

Estão plenamente justificados os zero pontos que os nórdicos têm na Liga Europa. A equipa foi fraca em todos os setores do terreno. Só se safou o capitão Jensen.



Vários erros - um grave

O escocês Kevin Clancy cometeu um erro grave ao não assinalar um penálti contra o Rosenborg por empurrão a Vietto (62’). Mas também falhou noutras faltas que ficaram por marcar, em que prejudicou as duas equipas.