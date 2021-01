Sporting quer ser assistente no caso No Name Boys

O Sporting e Fernando Cardinal, jogador de futsal dos leões, querem ser assistentes no caso No Name Boys, no qual o Ministério Público acusou 37 membros dessa claque não autorizada do Benfica.O pedido de constituição de assistentes foi feito este mês, em requerimento enviado ao Ministério Público, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. No documento, a que o CM teve acesso, o clube e o seu atleta alegam ser "queixosos" no processo, "terem legitimidade e estarem em tempo" para requererem a constituição de assistentes. Em 19 de janeiro último, o juiz de instrução criminal determinou que os 37 arguidos se pronunciassem sobre este pedido, para depois tomar uma decisão final. A constituição de assistentes permitirá ao clube e ao atleta intervir diretamente no andamento do processo.Em junho de 2019, os No Name Boys atacaram Cardinal, com insultos e ameaças de morte, mas o jogador e outros atletas fugiram para o pavilhão desportivo do Sporting. Em dezembro último, os 37 arguidos foram acusados de 261 crimes, praticados entre 2018 e 2020, entre os quais homicídio qualificado na forma tentada, furto e dano.