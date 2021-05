Frederico Varandas está disposto a triplicar o salário de Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, como prémio pela excelente campanha que realizou pelo clube rumo à conquista do título e pelo troféu de melhor marcador da Liga com 23 golos, apurou o CM.





Pote, que se transferiu no início da temporada do Famalicão para o Sporting, foi uma das contratações mais caras, com os leões a pagarem 6,5 milhões de euros por 50% do passe. No entanto, o vencimento do jogador rondava os 400 mil euros brutos por temporada, uma verba bastante baixa para o rendimento demonstrado. O presidente leonino até já encetou conversações e em cima da mesa está um vencimento bruto de 1,2 milhões de euros, o que colocará Pote entre os mais bem pagos do plantel.