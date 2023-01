Superdérbi deixa liga ao rubro

Por duas vezes o Sporting esteve na frente do marcador, por outras tantas o Benfica repôs o empate. E assim, com pontos repartidos e ambições congeladas pelo receio da derrota terminou um dérbi que mantém os 12 pontos de distância entre as duas equipas. Situação que deixa a equipa de Alvalade fora da rota do título e que por isso a penaliza mais. Mas também o Benfica não saiu da refrega de sorriso nos lábios. Porque jogava em casa, deixou escapar dois pontos e perdeu terreno na vantagem sobre quem o persegue mais de perto. A competitividade do campeonato agradece.Quatro golos num jogo entre Sporting e Benfica são sempre sinal de emoção. Mas este esteve longe de ser um jogo pleno, em diversos planos. Entrou melhor a equipa de Rúben Amorim. Mais ligada, mais solidária e com melhor fluidez na circulação de bola, a aproveitar até distrações da equipa da casa. Apesar de as duas melhores oportunidades de golo terem pertencido ao Benfica, nesta fase, foi o Sporting que deu forma a algum ascendente, num bom lance de futebol que merecia conclusão mais limpa (golo a meias entre Trincão e Bah, com a bola a bater por último na barriga do dinamarquês).O empate demorou dez minutos a chegar, por Ramos, numa fase em que o Benfica já estava por cima. E assim continuou até ao intervalo.Na segunda parte, com o jogo retrancado, António Silva faz falta na área sobre Paulinho que Soares Dias ignora mas que o VAR não deixa passar. Golo de Pote e o Sporting de novo na frente. Mas sem estofo para garantir a vantagem. Numa jogada em que a equipa de verde e branco procura esticar-se, e por isso se desposiciona, o Benfica volta a igualar e de novo por Gonçalo Ramos.Até final nada se alterou. Houve mais Benfica (com um Sporting claramente em perda por ter um plantel curto), mas faltou à equipa de Schmidt ser mais ambiciosa para chegar à vitória.Gonçalo Ramos acudiu duas vezes a preceito aos cruzamentos dos colegas (Rafa e Grimaldo) e mostrou sagacidade na cara do golo. Leitura exímia de um ponta de lança em plano de afirmação.O Sporting esteve duas vezes por cima no marcador, mas acabou o jogo por baixo do adversário. Um sinal claro de que tem um plantel demasiado curto para as exigências destes jogos.Soares Dias precisou da ajuda do VAR para não deixar passar impune uma falta de António Silva sobre Paulinho na área. Poupou o amarelo a Ugarte na primeira parte para o punir quando não era caso dissoA confusão no túnel, audível quando Rúben Amorim se preparava para a ‘flash interview’ na transmissão da BTV após o empate, acabou por ser minimizada pelo técnico dos leões: "São coisas que acontecem num dérbi, está lá a polícia para ver o que se passou, não vou aumentar o problema. As duas equipas queriam ganhar."Na transmissão da BTV são bem audíveis gritos e grande agitação no túnel, o que fez o técnico leonino abandonar a ‘flash interview’.Odysseas é desde este domingo o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo clube (200), à frente do belga Michel Preud’homme."Andámos sempre atrás do resultado, mas conseguimos responder bem. Tivemos oportunidades para vencer. Foi um grande jogo", disse Gonçalo Ramos, que bisou na partida, acrescentando: "O meu objetivo é concretizar as jogadas que a equipa cria. Foram duas grandes jogadas."O jovem Chermiti, de 18 anos, foi a grande novidade na equipa do Sporting. Estreando-se na equipa principal, quando substituiu Paulinho (78’). E para já ganhou a confiança do treinador Rúben Amorim: "Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar, não vamos buscar mais nenhum avançado.""Para nós é sempre mau empatar, lutámos para ganhar. Saímos insatisfeitos, pois podíamos ter ganho. Saímos tristes", disse Trincão (Sporting).O avançado teve pouca bola e na que lhe chegou minimamente em condições marcou dois golos ou criou perigo para a baliza. O pistoleiro continua de pé quente e a demonstrar que é perigoso na área.Sem hipótese no 0-1 e atrasado a lançar-se para o lado onde entrou o penálti.Está uns bons furos abaixo daquilo que mostrou antes do Mundial. Fez autogolo.Viu o amarelo cedo (5’), mas não se amedrontou. Foi o líder da defesa.O Mundial também lhe fez mal. Bem na jogada do 1-1 mas depois cometeu várias asneiras. Paulinho sacou-lhe um penálti básico.Sempre em alta rotação no flanco esquerdo, onde criou várias jogadas de perigo. Muito bem a assistir Ramos para o 2-2.Bons cortes, bons pormenores, mas a equipa precisa mais deste Tino, sobretudo na construção ofensiva.Desde que mudou de cor de cabelo nunca mais foi aquele motor em altíssima rotação. Mesmo assim, foi dos melhores da equipa.Menos intenso do que o habitual, passivo no 0-1 ao deixar desmarcar Edwards.Na primeira parte esteve pouco em campo. Mal se viu. Na segunda pegou na batuta mas longe do médio antes do Mundial do Qatar.Foi dos seus pés que saíram as principais jogadas de perigo do Benfica, mas Adán negou-lhe pelo menos dois golos. Assistiu para o 1-1.Foi pau para toda a obra no meio-campo. Ajudou a defesa, municiou o ataque. Travou várias batalhas com sucesso pela posse de bola. Fez uma exibição de gala, apesar de ter vestido o fato-macaco.Duas defesas de rajada a remates de João Mário e Rafa. Um punhado de paradas difíceis e sem culpa nos golos.Bem na circulação de bola. Uma ou outra hesitação.É o esteio da equipa. Firme no comando, manteve a defesa afinada. Atacou pouco.Deixou-se antecipar por Rafa. Valeu Adán.Defendeu bem e fez passes longos a desequilibrar. Está no golo com um passe para Edwards.Voltou ao meio-campo e com Ugarte foi decisivo em vários duelos. Desequilibrou em vários lances, mas é mais perigoso a extremo. Não tremeu na hora do penálti e fez o 1-2 com classe.Trouxe garra ao flanco esquerdo, com algumas boas arrancadas e cruzamentos perigosos para a área.Fez o cruzamento que deu origem ao 1.º golo. Continua a ter oscilações no jogo e por vezes desaparece.Lutou muito, mas nem sempre com êxito. Fez uso da sua experiência e acabou travado em falta por António Silva para penálti.Tem ação decisiva sobre Bah no 1.º golo. Desperdiçou uma outra ocasião soberana de golo.Refrescou a defesa, mas trouxe pouco de novo.Uma estreia. Isolado rematou por cima da baliza.Nem se deu por ele.Tentou agitar.