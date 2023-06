Treinador do Braga quer vencer no Jamor: “Precisamos de mais taças”

“Precisamos de ganhar muitas vezes, temos três taças em mais de 100 anos e precisamos de mais. A conquista deste troféu vai valorizar o clube, mas a não conquista não nos retira nada”, disse no sábado Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, que aproveitou para fazer um balanço da época: “Batemos todos os recordes na história do Sp. Braga na Liga e é nesse caminho que queremos continuar”.“No início estava esperançado e tive a oportunidade de me comprometer com os atletas, estrutura e adeptos de que poderíamos fazer uma época boa, o que resultaria em terminar no top 3 e estarmos nas decisões dos títulos. É uma época plena em relação aos objetivos e que será completada no Jamor se acrescentarmos um troféu à nossa história”, salientou.