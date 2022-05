Três adjuntos acompanham treinador Roger Schmidt no Benfica

Os alemães Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel vão fazer parte da equipa técnica de futebol do Benfica, liderada pelo compatriota Roger Schmidt, anunciou esta quarta-feira o emblema lisboeta.

Jörn-Erik Wolf é quem está há mais anos com o novo treinador dos encarnados, desde 2016/17, época em que Schmidt treinava o Bayer Leverkusen, enquanto o outro adjunto Jens Wissing juntou-se à equipa técnica do agora treinador 'encarnado' em 2021/22, no PSV Eindhoven, dos Países Baixos.

Já o preparador físico Yann-Benjamin Kugel está com Schmidt há dois anos, desde 2020/21.

Schmidt foi esta quarta-feira anunciado treinador da equipa de futebol do Benfica, tendo assinado um contrato para as próximas duas temporadas.

Roger Schmidt, de 55 anos, orientou os neerlandeses do PSV Eindhoven desde 2020/21 até ao final desta época, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.

Em abril, os encarnados já tinham comunicado um princípio de acordo com o treinador, que vai substituir no cargo Nélson Veríssimo, técnico que orientou a equipa desde dezembro de 2021, depois da saída de Jorge Jesus.