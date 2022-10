Ucrânia junta-se oficialmente à candidatura ibérica para organizar Mundial 2030. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pelas Federações de Futebol de Portugal, Espanha e Ucrânia. A nova parceria foi confirmada durante uma conferência de imprensa na sede suíça da UEFA, o órgão dirigente do futebol europeu.A candidatura de Espanha, Portugal e Ucrânia para o Mundial de 2030 é apoiada pela UEFA e irá competir contra outras candidaturas, tais como uma colaboração entre o Egipto, Grécia e Arábia Saudita, e uma proposta conjunta sul-americana do Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.O Mundial de 2022 terá início a 20 de Novembro no Qatar, enquanto o torneio de 2026 terá lugar nos Estados Unidos, Canadá e México.