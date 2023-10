Frederico Varandas e Rui Costa trocam segredos num evento em Lisboa

Rivais dentro de campo, Rui Costa, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting, foram vistos, esta segunda-feira, a trocar segredos e cumprimentos no evento de entrega dos prémios de mérito desportivo promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em Lisboa.



Os dirigentes máximos dos clubes rivais de Lisboa cumprimentaram-se à chegada e acabaram por se sentar lado a lado na plateia.



Em clima de enorme cordialidade trocaram impressões, revelando até em alguns momentos grande cumplicidade, tendo o cuidado de tapar a boca nas falas para evitar leitura labial por terceiros.



O Sporting lidera a classificação, numa altura em que é a única equipa invicta na primeira liga. Na Liga Europa os leões não gozam da mesma sorte, já perderam uma vez, frente à Atalanta, e ocupam o segundo posto do Grupo D.



Já o Benfica, que perdeu no primeiro encontro, tem menos um ponto que o clube de Alvalade. A Champions não tem corrido de feição aos comandados de Roger Schmidt, que somam duas derrotas em dois encontros. Os encarnados jogam esta terça-feira contra a Real Sociedad.