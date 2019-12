Vieira foi interrogado pela Polícia Judiciária no caso do juiz Rui Rangel

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acompanhado do advogado Raul Soares da Veira, chegou à sede nacional da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, pouco depois das 10 horas da manhã, no dia 13 deste mês. Dentro do edifício tinha à espera vários inspetores da PJ e as duas procuradoras titulares do caso Lex.