Benfica na final da Supertaça de andebol após vencer FC Porto no prolongamento

O Benfica garantiu este sábado um lugar na final da Supertaça de andebol masculino ao vencer o FC Porto, por 37-36, no primeiro jogo das meias-finais da 'final four', após partida equilibrada e só decidida no segundo prolongamento.

Com esta vitória na abertura da competição que marca o arranque oficial da época 2022/23, o Benfica marca encontro na final com o vencedor da outra meia-final, que coloca frente a frente Belenenses e Sporting.

Na competição disputada em Serpa, o Benfica esteve melhor na primeira parte, chegando a ter uma vantagem de quatro golos, com o alemão Ole Rahmel em destaque, com sete remates certeiros nesse período.

Já o FC Porto, tetracampeão nacional e atual detentor da Supertaça, equilibrou o jogo no último terço da primeira parte e chegou ao intervalo com apenas um golo de desvantagem (17-16), consumando a reviravolta durante o segundo tempo.

Aproveitando o desacerto dos 'encarnados', o FC Porto até chegou a ter uma vantagem confortável, mas o Benfica não desistiu e ganhou novo fôlego como o golo de baliza a baliza do guarda-redes Sergey Ferrer, quando os 'dragões' jogavam só com seis.

Nos últimos 30 segundos e com o FC Porto só com um golo de vantagem, o portista Rui Silva foi sancionado por jogo passivo, o que lhe valeu o cartão vermelho e um livre de sete metros para os 'encarnados'.

O alemão Ole Rahmel concretizou o livre e o jogo foi para o primeiro prolongamento, período no qual o equilíbrio e a troca constante da posição de vencedor entre as duas equipas foi a principal nota de destaque.

Durante o segundo prolongamento, o equilíbrio manteve-se e só nos instantes finais o Benfica desfez a igualdade com um golo do sérvio Petar Djordjic.