Ciclista Mark Cavendish regressa à Volta a Itália nove anos depois

O 'sprinter' britânico Mark Cavendish, com 36 anos, vai regressar à Volta a Itália de bicicleta, nove anos depois da sua última participação, anunciou esta segunda-feira a sua equipa belga Quick-Step Alpha Vinyl.

Cavendish, que já venceu 15 etapas do 'Giro' em cinco presenças, além de 34 triunfos na Volta a França, vai ter pela frente cinco tiradas nas estradas italianas para se impor em discussões em cima da linha de meta, segundo o percurso da 105.ª edição.

"Vamos para a Volta a Itália com muita motivação. Temos uma boa equipa, com o Mark [Cavendish] como nosso homem para vencer etapas. Ganhou muitas etapas no Giro e pode confiar no apoio de vários corredores nos frenéticos sprints. Nas outras etapas, lutaremos por cada oportunidade que surgir e veremos o que poderemos fazer", afirmou o diretor desportivo da Quick-Step Alpha Vinyl, Davide Bramati.

A Volta a Itália começa sexta-feira, em Budapeste, e estende-se até 29 de maio, com final em Verona.