Nuno Borges e Francisco Cabral tornaram-se este domingo os primeiros portugueses a conquistar um título de pares no Estoril Open (e no circuito ATP), ao baterem na final a dupla formada pelo argentino Máximo González e pelo sueco André Göransson ( 6-2 e 6-3).





Amigos de infância nascidos em 1997, Nuno e Francisco chegaram ao Estoril Open como convidados (‘wild card’) e saíram como campeões. “Ainda estamos a absorver o momento, mas claro que é o culminar de uma grande semana. É o pináculo do ténis português poder ganhar aqui. É difícil dizer mais, significa muito para nós os dois poder ganhar no Estoril, à frente do nosso público”, disse Nuno Borges, que chorou quando foi entoado o hino nacional pela fadista Katia Guerreiro.