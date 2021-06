O FC Porto venceu a Taça de Portugal depois de bater o Benfica por 31-27, no Multiusos de Pinhel. Os dragões juntam, assim, a Taça ao campeonato nacional, prova que venceram só com vitórias, um feito inédito na história do andebol português.









É a segunda dobradinha na história dos dragões, num ano particularmente difícil para a equipa devido à morte do guarda-redes Alfredo Quintana.

O FC Porto dominou a partida. Só esteve em desvantagem no primeiro golo da partida. Ao intervalo vencia por 16-14. Na 2ª parte, os azuis e brancos conseguiram ampliar a vantagem, num jogo marcado pela expulsão do espanhol Chema Rodríguez, técnico do Benfica.





Pelo FC Porto, destaque para os 7 golos de André Gomes. No Benfica, Djordjic foi o mais inconformado com 11 golos.





“Foi um jogo repleto de emoções, demos este título ao Alfredo Quintana”, disse o sueco Magnus Andersson, treinador do FC Porto. “Era a última chance para lhe dar um título. Estou muito orgulhoso pela minha equipa. Vamos tentar continuar a ganhar”, concluiu.