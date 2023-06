Marítimo assegura lugar na final da Taça de Portugal masculina de andebol

O Marítimo assegurou este sábado um lugar na final da Taça de Portugal masculina de andebol, ao vencer o Póvoa, por 28-21, num encontro dominado do início ao fim pela equipa madeirense, anfitriã da fase final da competição.

A primeira partida da 'final four', disputada no Pavilhão do Marítimo, no Funchal, teve um início promissor, com os anfitriões a abrirem o marcador por João Miranda, para, logo em seguida, Cleryston Novais igualar através de um livre de sete metros.

Esta foi a toada do jogo nos primeiros cinco minutos, altura em que o Marítimo segurou a vantagem para nunca mais a abandonar.

O Póvoa teve 14 minutos sem apontar qualquer tento, mérito, também do guardião insular, Diogo Valério, que se desdobrou em 'mil e uma' defesas, juntando-se à 'veia goleadora' de Délcio Pina (seis no primeiro tempo), que permitiu aos madeirenses seguirem para intervalo com o resultado confortável de 13-6.

Na etapa complementar, os 'verde rubros' não mostraram sinais de abrandamento frente a um adversário que já apresentava algum desgaste físico, mantendo uma distância mínima de 11 golos, para o conjunto da Póvoa de Varzim até ao minuto 50.

Os poveiros mostraram sinais de querer ainda disputar o jogo nos últimos 10 minutos, encurtando para seis a diferença, mas acabaram por não conseguir contrariar os madeirenses, que terminaram por vencer por 28-21.

O guardião Radule Radulovic assumiu a baliza insular no segundo tempo, oferecendo uma prestação ao mesmo nível do seu colega de posição, com Délcio Pina a terminar o encontro como o melhor marcador com nove golos apontados, tendo Per Jonsson, do Póvoa, anotado oito.

O conjunto madeirense alcançou um lugar na final da Taça de Portugal após ter eliminado, igualmente, o Artística de Avanca Bioria (27-26), do principal escalão, e o Vitória de Setúbal (25-26) e Boavista (41-23), ambos da II divisão.

O segundo jogo da meia-final da competição, decorre às 17:00, no Pavilhão do Marítimo, e será disputado pelo Sporting e FC Porto.