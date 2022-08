O campeão português de contrarrelógio, Rafael Reis, confirmou esta quinta-feira o favoritismo e venceu o prólogo da 83ª edição da Volta a Portugal, que teve lugar na zona de Belém, em Lisboa. Repetindo o feito da edição do ano passado, precisamente com o mesmo percurso e quilometragem (5,4 km), o ciclista, de 30 anos, natural de Setúbal, voou pela zona ribeirinha da cidade e assume-se assim como o primeiro camisola amarela da edição deste ano da ‘grandíssima’.





Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) gastou 6m11s para fazer os 5,4 km - mais um segundo do que fez em 2021. Foi a quarta vez que Rafael Reis ganhou um prólogo da Volta a Portugal - já o tinha conseguido em 2016, 2018 e 2021 - e tem todas as possibilidades de poder manter a condição de líder até à etapa da chegada à Torre, na Serra da Estrela, no domingo.