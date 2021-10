Selecionador português de futsal vê "grupo interessante" após sorteio para Euro2022

O selecionador português de futsal masculino, Jorge Braz, analisou hoje o grupo A, de Portugal, no Euro2022, no qual defenderá o título contra Países Baixos, Ucrânia e Sérvia ou Bielorrússia, uma 'poule' "interessante".

"Neste momento, o grupo não está completo, teremos de aguardar pelo 'play-off' entre Sérvia e Bielorrússia. A Ucrânia é uma das equipas mais fortes na Europa, e os Países Baixos, como organizadores, estão a relançar-se novamente", descreveu o selecionador, presente no sorteio, em Zeist.

A campeã europeia e mundial vai medir forças com os anfitriões do campeonato da Europa, mas também com a formação ucraniana e ainda o vencedor de um 'play-off'.

Jorge Braz explicou, em declarações ao canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que este é "um grupo muito interessante", mas que mantém intacta a "responsabilidade tremenda" de representar o desporto do país, continuando a "trabalhar para estar nas finais e levar os títulos para Portugal".

"É um grupo muito interessante, mas nós temos as nossas aspirações e sabemos muito bem o que queremos. Estamos aqui a conhecer os nossos adversários. Sem estar totalmente definido o grupo, é aguardar e ligar o 'chip' de planeamento e organização", explicou.

O objetivo, então, é "continuar o percurso que tem sido feito até aqui", até porque reconheceu que o país tem uma "euforia" que se liga às "expectativas de sucessos semelhantes aos recentes".

A equipa lusa, que alcançou também um segundo lugar na prova, em 2010, e dois quartos, em 2007 (numa edição realizada em Portugal) e 2014, vai disputar em Amesterdão e Groningen os jogos do grupo A da fase final do Europeu, que decorrerá entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.