O Sporting venceu este domingo a final da Taça de Portugal em andebol, no Centro de Desportos de Matosinhos, após derrotar o FC Porto por 36-35.









Num jogo muito emotivo, e pautado pelo equilíbrio, foi preciso recorrer a dois prolongamentos para decidir quem teria o direito de erguer o troféu no final do encontro. Foi mais forte o Sporting, que quebra um jejum de oito anos na competição e chega ao 16º título na prova. O FC Porto é o terceiro clube com mais troféus, nove, logo atrás do ABC de Braga, que é segundo com 12. Com este triunfo, os verdes-e-brancos impedem a ‘dobradinha’ dos dragões.

A equipa do FC Porto esteve quase sempre no comando do marcador. Perto do final do jogo, o Sporting empatou e forçou o prolongamento, em que tudo continuou igual. No segundo prolongamento, a equipa lisboeta obteve uma vantagem de dois golos que acabou por gerir, ganhando pela diferença mínima.





“Fizemos uma época fantástica, mas sem um título era apenas mais uma”, disse no final Ricardo Costa, treinador da equipa do Sporting.