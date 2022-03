Alexandre Fonseca, o informático que começou como consultor de IT e agora é CEO internacional da Altice

A Altice tem uma nova estrutura de gestão, anunciada esta sexta-feira, já que o presidente do conselho de administração, Alexandre Fonseca, vai passar a assumir as funções de CEO internacional do grupo Altice.

Ana Figueiredo, até aqui CEO na Altice Dominicana (operações da Altice na Republica Dominicana) passa assim a ser a nova CEO da Altice Portugal.

Conheça o perfil de Alexandre Fonseca e Ana Figueiredo

Alexandre Fonseca

O novo CEO internacional da Altice, tem 47 anos e nasceu em Lisboa. É casado e tem dois filhos. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e tem uma pós graduação em Gestão de Vendas e Marketing pelo Team View Institute, em Lisboa.

Começou o percurso profissional como consultor de IT e consultor sénior na PwC. Membro de diversas Associações do Setor de Telecomunicações e IT, colabora com entidades, como Consultor Sénior, nas áreas de Gestão de Projetos, Estratégia e Comunicação. É especialista em Negócio e Estratégia Tecnológica.

Foi executivo de projetos na IBM entre 2004 e 2007, tendo depois assumido funções de Diretor de IT, Diretor Executivo de IT e Chief Technology Officer na Cabovisão, entre 2010 e 2013, ano em que assume cargo de Presidente Executivo da ONI, e depois o mesmo cargo na ONI Moçambique.

De junho de 2015 a novembro de 2017 foi CTO da Portugal Telecom, responsável pela Engenharia e Operações da Rede, TI, Infraestruturas, Operações B2B, CiberSegurança e operações técnicas gerais. A partir dessa altura assume as funções de Ceo da Altice Portugal, sendo também Responsável Executivo da ALTICE LABS Portugal, a unidade de Investigação e Desenvolvimento para o Grupo Altice em todo o mundo baseada em Portugal, responsável pela Inovação e Tecnologia futura

Ana Figueiredo

A nova CEO da Altice Portugal nasceu em 1974, em Lisboa, e é licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Tem MBA pela Universidade Católica e Nova Business School (Lisbon MBA).

Desde 2018 desempenha funções como CEO na Altice Dominicana, tendo sido a primeira mulher a presidir a um operador de telecomunicações no país, onde foi responsável pela reestruturação estratégica e operacional da empresa que conduziu ao acentuado crescimento e consolidação da Altice no mercado da República Dominicana.

Adicionalmente, neste país, presidiu à Associação de Empresas de Investimento Estrangeiro Entre 2016 e 2018, foi designada como Chief Audit Executive do Grupo Altice na Suiça, supervisionando as operações em França, Estados Unidos, Israel, Portugal e República Dominicana

Conta com cerca de 20 anos de experiência profissional no sector das telecomunicações desde que integrou o Grupo PT em 2003, onde desempenhou funções nas áreas de auditoria, consultoria operacional e transformação organizacional, tendo liderado equipas e projetos em Portugal, Brasil, Cabo Verde, Marrocos, Namíbia, São Tome e Príncipe, Moçambique, Quénia e Timor Leste.

Iniciou a sua carreira profissional na área de auditoria da Galp e posteriormente passou pela auditoria e consultoria financeira na EY.