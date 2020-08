Apoio à retoma atrai 1268 empresas

O regime de apoio à retoma, que substituiu o layoff simplificado no início de agosto, atraiu 1268 empresas nos primeiros 15 dias. Em período idêntico, o layoff simplificado registou o triplo da adesão: 3361 empresas.





Os dados do Ministério do Trabalho mostram que as empresas que aderiram ao regime da retoma progressiva representam um universo de cerca de 11 mil trabalhadores.