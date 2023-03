A Bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a cair 2,77%, em linha com as principais praças europeias, num dia marcado pela crise do banco Credit Suisse, um dos maiores da Europa. O abalo financeiro levou o petróleo a recuar para mínimos de mais de um ano. Em Portugal, das 15 cotadas que compõem o índice PSI, 12 caíram, com o BCP a recuar 9,05%.









Ver comentários