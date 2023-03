Costa anuncia apoio extraordinário ao arrendamento até 200 euros por mês

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira um apoio extraordinário ao arrendamento até 200 euros por mês. Em conselho de ministros foi ainda aprovado um juro bonificado para os créditos contraídos até ao dia 15 de março.

Segundo António Costa "todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS, inclusive, e que tenham neste momento uma taxa de esforço, com as suas despesas com a habitação, superior a 35%" são elegíveis para beneficiar dos apoios.

O apoio, no máximo de 200 euros mensais, vai ser pago com efeitos retroativos a contar de janeiro deste ano. A medida vai ser válida durante cinco anos, período de tempo que o Governo estima que o mercado da habitação estabilize.

António Costa reforçou ainda que o apoio varia "função daquilo que é o rendimento das famílias e também daquilo que é o montante da renda".