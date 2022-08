Covid-19 custou ao Estado mais de 2 mil milhões de euros desde o início do ano

A resposta à covid-19 custou 2.476,2 milhões de euros até julho, devido à perda de receita em 264,8 milhões de euros e aumento da despesa em 2.211,4 milhões de euros, segundo a DGO.

"Até julho, a execução das medidas adotadas associadas à covid-19, bem como das que têm por objetivo repor a normalidade, levou a uma redução da receita em 264,8 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 2.211,4 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Do lado da receita, a DGO destaca o impacto estimado associado à prorrogação do pagamento do IVA no valor de 264,1 milhões de euros e à limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC, no montante de 33,7 milhões de euros.