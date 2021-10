"Este é um Orçamento que o País precisa": Ministro das Finanças sobre OE2022

"O país não merece estar a viver este drama", afirma o CDS

A deputada do CDS começou por dizer que o Orçamento do Estado não tem, até ao momento, a aprovação garantida e considera que não percebe se a ideia do executivo é garantir a aprovação ou "passar as culpas do chumbo para alguém".



Cecília Meireles referiu ainda que "o país não merece estar a viver este drama", com a possível não aprovação do OE2022.

Alertando para o aumento dos combustíveis, a deputada questionou o ministro das finanças sobre a redução de 10 cêntimos por litro, com os portugueses a terem acesso ao desconto através do IVAucher.



João Leão respondeu a Cecília Meireles explicando, novamente que, Portugal é dos únicos países da Europa que se está a preocupar com o aumento dos preços dos combustíveis estando a adotar medidas para reduzir os custos.