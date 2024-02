José Neves demite-se do cargo de CEO da Farfetch. Empresa vai avançar com a redução de pessoal

O acordo para a venda da totalidade dos ativos e negócio da Farfetch à sul-coreana Coupang foi anunciado a 18 de dezembro, mas ficou concluído no final de janeiro. Bom Kim, dono da empresa, assume agora a liderança interina da Farfetch.

José Neves demitiu-se do cargo de CEO da Farfetch. A informação da saída do português da liderança da empresa foi comunicada aos trabalhadores através de um email, a que o Observador teve acesso.Segundo o Observador, a empresa comunicou que vai avançar com a redução de pessoal.

"Vamos começar o processo de dizer adeus a colegas e amigos que têm sido parte importante da jornada da Farfetch até agora", lê-se no email.