Ofertas de emprego sem candidatos com valores superiores aos pré pandemia

O número de ofertas de emprego sem candidatos aumentou significativamente desde janeiro de 2021. Em julho havia 23 236 empregos disponíveis sem candidatos.

Os setores mais afetados com a falta de candidatos são empregos relacionados com atividades imobiliárias e administrativas, alojamento e restauração e construção, avança a imprensa nacional. A região com mais ofertas sem candidatos é Lisboa e Vale do Tejo.



Em julho de 2019, ano anterior ao início da pandemia, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) apresentava um total de 19 294 ofertas de emprego sem candidatos apenas em 2017 o número de ofertas eram superiores às deste ano: 24 335.