Há mais de 424 mil desempregados inscritos no IEFP

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgou esta segunda-feira de manhã os dados referentes ao desemprego.De acordo com os dados divulgados, há atualmente 424.359 desempregados registados, um aumentou 32,4% em janeiro em termos homólogos e uma subida de 5,5% face a dezembro de 2020.De acordo com a mesma fonte, o número de desempregados registados no centro de emprego aumenta sempre do mês de dezembro para janeiro, numa variação média de de 3,5% desde 1989.

Este número representa 71,2% de um total de 596.290 pedidos de emprego.

Relativamente a dezembro de 2020, as colocações de emprego aumentaram 59,9% (7405).