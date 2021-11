Patrões disponíveis para regressar à Concertação Social

As confederações patronais anunciaram esta terça-feira que estão disponíveis para retomar, dentro do atual contexto político com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, a agenda da Concertação Social.Deste modo, os patrões querem retomar a sua participação a tempo de discutirem a atualização do salário mínimo nacional.

"A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) estão disponíveis para retomar, dentro do atual contexto político, a agenda de trabalhos da CPCS, designadamente a discussão sobre o aumento do salário mínimo para o próximo ano", pode ler-se em comunicado.