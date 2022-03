O Governo português vai pedir à Comissão Europeia que permita a descida do IVA nos combustíveis da taxa normal de 23% para a taxa intermédia de 13%, de forma a minorar os impactos nos consumidores das subidas registadas nos mercados internacionais. Trata-se de uma medida temporária, pelo menos até ao final do ano, que se deve enquadrar na estratégia conjunta REPowerUE anunciada esta semana, e que tem por objetivo diminuir a dependência do petróleo e gás russo.