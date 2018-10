Famílias vão ter fatura da luz mais cara, devido ao aumento dos preços no mercado ibérico da eletricidade.

O preço da eletricidade deverá disparar, no próximo ano, mais de 2% no mercado regulado, um aumento superior à taxa de inflação prevista de 1,5%. A poucos dias de apresentar o Orçamento do Estado para 2019, o Governo ainda está a trabalhar medidas que possam atenuar o impacto da subida da tarifa regulada ...