Preços do gasóleo e gasolina baixam esta segunda-feira

O preço dos combustíveis deverá descer esta segunda-feira, com o gasóleo a baixar na ordem dos quatro cêntimos por litro e a gasolina a fixar-se em menos de 2,5 cêntimos, de acordo com fontes do setor.A desvalorização do petróleo nos mercados internacionais registada ao longo da semana passada contribui para esta redução no custo dos combustíveis, após uma ligeira subida na primeira semana de 2023. No final da semana passada, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para Portugal, terminou a sessão com um valor inferior a 79 dólares.