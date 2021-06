O ex-homem-forte do BES Ricardo Salgado quer estar no seu próprio julgamento, para se poder defender de todas as acusações, mas alega que não o faz por ter 76 anos e ter medo da Covid-19. Pede o adiamento, o que é rejeitado pelo juiz Francisco Henriques. O magistrado diz mesmo ao advogado que não vale a pena “bater mais no ceguinho”, ou Salgado quer estar no julgamento ou não quer. Ou então recorre e pede a anulaçã...