Biden lidera no Wisconsin e Michigan. Trump contesta contagem de votos

Os norte-americanos saíram à rua para escolher o próximo presidente, numa altura em que mais de 80 milhões de eleitores já votaram antecipadamente e sem certezas de quando haverá um resultado final.Depois de um dia intenso de comícios por parte dos dois principais candidatos eleitorais, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, espera-se hoje uma das mais baixas taxas de abstenção na história recente das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O CM acompanha a noite eleitoral em tempo real. Os resultados, as sondagens, as últimas notícias ao minuto e até explicadores, para não perder pitada.



Acompanhe também as reações nas redes sociais e conheça as propostas de cada um dos candidatos.

Ao minuto Atualizado a 4 de nov de 2020 | 17:14

17:09 | 04/11 Iúri Martins Biden vence 3 dos 4 votos em Maine Joe Biden vai conseguir 3 dos 4 votos do estado do Maine, segundo avança a CNN.

17:01 | 04/11 Iúri Martins Donald Trump continua a contestar contagem dos votos O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou ao Twitter para contestar a contagem de votos que está a ser feita.



"Estão a encontrar votos para Biden em todo o lado - na Pensilvânia, Wisconsin e no Michigan. Tão mau para o nosso País", escreveu o candidato republicano. They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020 O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou ao Twitter para contestar a contagem de votos que está a ser feita."Estão a encontrar votos para Biden em todo o lado - na Pensilvânia, Wisconsin e no Michigan. Tão mau para o nosso País", escreveu o candidato republicano.

16:55 | 04/11 Iúri Martins Faltam apurar cerca de 200 mil votos na Georgia No Estado da Georgia faltam contar cerca de 200 mil votos, anunciou o secretário de estado Brad Raffensperger.



Neste momento a liderança da Georgia está em Trump com 2,385,255 votos contra os 2,283,418 de Biden.

16:51 | 04/11 Iúri Martins Biden terá vencido no Wisconsin O candidato democrata, Joe Biden, terá ganho o estado do Wisconsin, segundo avançou o administrador da comissão eleitoral em declarações ao canal NBC News.

BREAKING Wisconsin Elections Commission Administrator says on @NBCNews: “All of the ballots have been counted.” Joe Biden has won Wisconsin by 20,697 votes. — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) November 4, 2020 O candidato democrata, Joe Biden, terá ganho o estado do Wisconsin, segundo avançou o administrador da comissão eleitoral em declarações ao canal NBC News.

16:29 | 04/11 Iúri Martins Biden continua a liderar Michigan Depois de ultrapassar Donald Trump e conseguir uma vantagem de cerca de 12 mil votos às 14h25 no Estado do Michigan, numa nova atualização, Joe Biden está agora com mais 34769 votos que o candidato republicano.



Diferença no Michigan

Mais 34769 votos para Joe Biden



Os resultados oficiais do Estado do Michigan só devem chegar entre quinta-feira e sexta-feira, segundo avançou a secretária de estado. Os primeiros resultados não oficiais são esperados até ao final do dia.

15:56 | 04/11 Iúri Martins Contagem de votos na Pensilvânia pode não ser fechada hoje Em conferência de imprensa, o governador da Pensilvânia anunciou esta quarta-feira que todos os votos vão ser contados e que ainda existem mais de um milhão de votos por contar.



Tom Wolf adiantou que os resultados finais na Pensilvânia podem nem ser divulgados esta quarta-feira.



A Pensilvânia é um dos estados chave para a eleição do novo presidente norte-americano. Nesta altura, Donald Trump segue na frente com 2,981,316 votos contra os 2,431,315 de Biden.

15:12 | 04/11 Iúri Martins Donald Trump apreensivo no Twitter A reviravolta após a declaração polémica de Donald Trump - onde reclamava a vitória nas eleições - está a deixar o Presidente dos EUA apreensivo.



No Twitter, o candidato republicano alega que estava na frente e a liderar os vários Estados chave mas "um por um" foram desaparecendo quase por "magia". "Muito estranho", disse Trump.



Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020 A reviravolta após a declaração polémica de Donald Trump - onde reclamava a vitória nas eleições - está a deixar o Presidente dos EUA apreensivo.No Twitter, o candidato republicano alega que estava na frente e a liderar os vários Estados chave mas "um por um" foram desaparecendo quase por "magia". "Muito estranho", disse Trump.

14:57 | 04/11 Correio da Manhã Dezenas contam votos na Pensilvânia Enquanto milhões esperam o resultado final das eleições, dezenas trabalham na contagem de votos.



Na Pensilvânia, um dos Estados por decidir, o trabalho continua para saber quem é o novo presidente dos EUA.





14:45 | 04/11 Iúri Martins "Vamos vencer hoje", diz consultor de Biden Em declarações à CNN, um consultor ligado a Joe Biden afirmou que "as coisas estão a ir para uma conclusão, para uma conclusão a nosso favor".



"Vamos vencer hoje", atirou o consultor. Os democratas saltaram para a frente de dois Estados decisivos, o Wisconsin e o Michigan.

14:25 | 04/11 Iúri Martins Biden 'rouba' liderança no Wisconsin e Michigan Depois da ameaça, Joe Biden passa para a frente na corrida ao Estado do Michigan numa luta renhida por um dos Estados chave nestas eleições.



O candidato democrata está agora na frente do Wisconsin e Michigan. Trump agarra-se à Pensilvânia e Georgia para conseguir ser eleito mas a votação será até ao último voto como referiu Biden durante a madrugada.



Diferença no Wisconsin

Mais 20697 votos para Joe Biden



Diferença no Michigan

Mais 11946 votos para Joe Biden



13:24 | 04/11 Iúri Martins Trump com mais 618 mil votos na Pensilvânia Donald Trump continua a liderar no Estado da Pensilvânia com mais 618,840 votos que o candidato democrata Joe Biden.



Faltam ainda contar 25% dos votos e a maioria destes são por correspondência, que alegadamente estão ligados a eleitores democratas.



A vantagem de Trump pode não ser suficiente para segurar o Estado da Pensilvânia. Faltam contar mais de um milhão de votos.

12:55 | 04/11 Lusa Apesar das incertezas Biden mantém favoritismo Apesar de os resultados das eleições presidenciais dos EUA ainda parecerem muito incertos, analistas consultados pela agência Lusa continuam a dar o favoritismo a Biden que as sondagens anteciparam. Apesar de os resultados das eleições presidenciais dos EUA ainda parecerem muito incertos, analistas consultados pela agência Lusa continuam a dar o favoritismo a Biden que as sondagens anteciparam. "Se a meio da noite, a vitória de Trump parecia um 'déjà-vu' de 2016, a verdade é que à medida que vão sendo contados os votos nos estados do Midwest, sobretudo no Wisconsin e Michigan, os democratas ficaram com melhores perspetivas de vitória", explica Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Idêntica perspetiva tem Jennifer Logan, professora de Ciência Política na Universidade de George Washington, que recorda que em alguns estados decisivos, particularmente na Pensilvânia, ainda falta contar os boletins enviados por correio, que serão predominantemente de eleitores democratas, segundo os estudos.

12:45 | 04/11 Correio da Manhã Quatro pessoas esfaqueadas perto da Casa Branca Uma mulher e três homens foram esfaqueados durante a madrugada desta quarta-feira em Washington DC, a poucos quarteirões da Casa Branca, nos EUA.



O canal televisivo NBC News, avança que as vítimas se identificaram como membros de um grupo de extrema direita que apoia Donald Trump.

12:34 | 04/11 Time-lapse mostra o amanhecer na Casa Branca que espera o novo presidente A carregar o vídeo ...

12:30 | 04/11 Iúri Martins Joe Biden continua a aproximar-se no Michigan É uma aproximação que pode ser decisiva. Joe Biden está a encurtar distância para Donald Trump no Estado do Michigan. Nesta altura o candidato democrata está a apenas 26,932 votos de Trump, segundo a CNN.



A liderança no Wisconsin e o crescimento no Michigan permitem a Joe Biden sonhar com a eleição. Caso consiga os dois Estados anteriores a Pensilvânia pode não chegar para Trump ser reeleito.

12:15 | 04/11 Centenas de manifestantes saíram à rua em Washington em noite de eleições A carregar o vídeo ...

11:43 | 04/11 Iúri Martins Donald Trump continua na frente no Michigan Donald Trump continua a liderar o Estado do Michigan mas o candidato democrata Joe Biden reduziu a margem para o ainda presidente norte-americano.



A diferença situa-se agora em apenas 64,520 votos a favor do candidato republicano, avança a CNN.



A aproximação deve-se ao apuramento dos votos que chegam por correio. O voto por correspondência tem sido massivo por parte dos democratas.

11:16 | 04/11 Iúri Martins Nevada anuncia que não vai revelar novos resultados A divisão eleitoral do Estado do Nevada anunciou que só vai divulgar novos resultados na manhã de quinta-feira, avança o The New York Times.



Os votos que restam incluem votos enviados por correio no dia da eleição.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020 A divisão eleitoral do Estado do Nevada anunciou que só vai divulgar novos resultados na manhã de quinta-feira, avança o The New York Times.Os votos que restam incluem votos enviados por correio no dia da eleição.

11:01 | 04/11 Iúri Martins Tudo em aberto: Joe Biden 224 vs 213 Donald Trump As eleições presidenciais nos EUA estão renhidas. Não há um candidato destacado. Trump e Biden lutam lado a lado para chegar à Casa Branca.



Neste momento, Joe Biden segue na frente com 224 votos contra os 213 de Donald Trump. Recorde-se que são necessários 270 votos para garantir a vitória.



Estão ainda vários Estados por contar e que podem mudar o rumo dos acontecimentos, são eles:



1 - Alaska (3 votos)

2 - Arizona (11 votos)

3 - Georgia (16 votos)

4 - Michigan (16 votos)

5 - Maine (4 votos)

6 - Nevada (6 votos)

7 - Carolina do Norte (15 votos)

8 - Pensilvânia (20 votos)

9 - Wisconsin (10 votos)

10:50 | 04/11 Iúri Martins Joe Biden com mais votos do que Hillary Joe Biden já ultrapassou o número de votos alcançado por Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016. Neste momento, o candidato democrata já arrecadou 67,989,667 votos. Hillary terminou com 65,853,516 nas últimas eleições.



Relativamente a Trump, o candidato republicano também já ultrapassou a sua marca de 2016. Nesta altura conta com 65,592,470 votos. Em 2016 tinha conseguido 62,984,825.

10:39 | 04/11 Na Índia também se torce pela vitória de Kamala Harris A carregar o vídeo ...

09:57 | 04/11 Iúri Martins Joe Biden acaba de ultrapassar Trump no Wisconsin O candidato democrata Joe Biden acaba de ultrapassar Donald Trump no Wisconsin segundo avança a CNN.



O Estado do Wisconsin pode ser decisivo para a escolha do novo presidente dos EUA, vale 10 votos.

09:43 | 04/11 Lusa Candidatura de Biden promete lutar contra Trump nos tribunais A candidatura democrata à Casa Branca disse esta quarta-feira que vai contrariar quaisquer esforços do rival republicano, Donald Trump, de recorrer ao Supremo Tribunal para evitar mais contagem de votos. A candidatura democrata à Casa Branca disse esta quarta-feira que vai contrariar quaisquer esforços do rival republicano, Donald Trump, de recorrer ao Supremo Tribunal para evitar mais contagem de votos. O Presidente republicanos ameaçou hoje recorrer ao Supremo Tribunal para travar a contagem de votos que considera terem sido lançados "fora de prazo", acusando os democratas de estarem a tentar "roubar as eleições". Em resposta, numa declaração, a candidatura democrata disse que a ameaça de Trump de recorrer ao Supremo Tribunal é "escandalosa, sem precedentes e incorreta".

09:41 | 04/11 Iúri Martins Biden vence Havai O candidato democrata Joe Biden vence no Estado do Havai, segundo avança a CNN.



Biden soma agora 224 votos contra 213 de Donald Trump.

09:20 | 04/11 Trump diz que já ganhou as eleições e ameaça recorrer ao Supremo A carregar o vídeo ...

08:54 | 04/11 Latinos festejam vitória de Trump na Flórida A carregar o vídeo ...

08:53 | 04/11 Lusa Biden e Trump dividem votos no Maine e no Nebraska O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, ganhou no Maine e o candidato republicano, Donald Trump, venceu no Nebraska, dividindo entre si os votos de cada um destes dois estados, segundo as contas da Associated Press. O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, ganhou no Maine e o candidato republicano, Donald Trump, venceu no Nebraska, dividindo entre si os votos de cada um destes dois estados, segundo as contas da Associated Press. A vitória de Biden no Maine permite que o candidato democrata consiga três dos quatro votos do colégio eleitoral deste estado, que Trump já tinha perdido em 2016. No Nebraska, Trump ganhou quatro dos cinco votos eleitorais, perdendo assim um voto em comparação com as eleições presidenciais de 2016, quando fez o pleno neste estado.

07:51 | 04/11 Lusa A concentração contra a recandidatura do presidente Donald Trump junto à Casa Branca, Washington, demobilizou após o discurso do candidato democrata, Joe Biden, mas ficou marcada pela intervenção de grupos antifascistas que enfrentaram a polícia da capital. Os jovens identificados com bandeiras antifascistas, pretas e vermelhas, organizados por grupos e equipados com botas da tropa, capacetes e máscaras antigás, tentaram libertar um ativista que tinha sido detido por desacatos, tendo cercado os agentes da polícia que se encontravam no local e que foram insultados e empurrados para uma rua perpendicular à "Praça Black Life Matter".

07:27 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump: "Já ganhámos" Donald Trump falou ao país pela primeira vez esta noite. Num discurso proferido na Casa Branca, em Washintgton, o ainda presidente do país agradeceu ao povo americano pelos votos e adesão massiva às eleições. "Os resultados foram fenomenais", disse, numa altura em que os resultados finais ainda não são conhecidos.



"Quanto a mim, nós já ganhámos. Nunca nos vão apanhar. É impossível", disse, acrescentando que iria para Supremo Tribunal por não querer que sejam contabilizados "boletins de votos depois das 4 da manhã".



O republicano congratulou-se por vitórias em estados cujos resultados ainda estão a ser contabilizados e para os quais ainda não existe projeções, tais como Pensilvânia e Georgia. Donald Trump: "Já ganhámos" Donald Trump falou ao país pela primeira vez esta noite. Num discurso proferido na Casa Branca, em Washintgton, o ainda presidente do país agradeceu ao povo americano pelos votos e adesão massiva às eleições. "Os resultados foram fenomenais", disse, numa altura em que os resultados finais ainda não são conhecidos."Quanto a mim, nós já ganhámos. Nunca nos vão apanhar. É impossível", disse, acrescentando que iria para Supremo Tribunal por não querer que sejam contabilizados "boletins de votos depois das 4 da manhã".O republicano congratulou-se por vitórias em estados cujos resultados ainda estão a ser contabilizados e para os quais ainda não existe projeções, tais como Pensilvânia e Georgia.

07:07 | 04/11 Catarina Figueiredo Polícia detém apoiantes de Trump e de Biden à porta da Casa Branca A polícia de Washington deteve apoiantes de Trump e Biden que protestavam esta terça-feira junto à Casa Branca.



As manifestações espalham-se um pouco por todo o país num altura em que se conhecem já a grande maioria dos resultados preliminares das eleições nos estados.

06:42 | 04/11 Catarina Figueiredo Três votos de Montana vão para Trump Os três votos eleitorais de Montana destinam-se a Donald Trump, avança a projeção inicial da CNN. Assim sendo, o republicano tem 213 votos contabilizados até ao momento, estando apenas a sete do rival democrata.

06:39 | 04/11 Catarina Figueiredo Joe Biden recebe apenas um voto do Nebraska. Trump leva 4 Joe Biden deverá ganhar apenas um voto eleitoral do estado de Nebraska, enquanto Trump irá somar quatro. deverá ganhar apenas um voto eleitoral do estado de, enquantoirá somar quatro. Este estado, à semelhança do Maine, e ao contrário da grande maioria dos restantes, permite que os votos eleitorais sejam divididos, não adotando a tática do "Winner Takes It All" ("O Vencedor Leva Tudo").



Isto significa que, no Nebraska, dois dos cinco votos eleitorais vão para o vencedor da votação estadual global. Os restantes são repartidos pelos vencedores de cada um dos três distritos eleitorais de Nebraska.

06:31 | 04/11 A carregar o vídeo ... Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS, comenta as eleições americanas.

06:23 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump vence no Texas e aproxima-se dos votos de Biden Donald Trump, o ainda presidente dos EUA, voltou a segurar a eleição no Texas e conquista assim mais 38 delegados, de acordo com os resultados preliminares da CNN.



Assim, o candidato republicano totaliza 209 votos, apoximando-se a largos passos de Joe Biden, com 219.

06:18 | 04/11 Catarina Figueiredo Joe Biden firme em Rhode Island Joe Biden conquista a maioria no estado de Rhode Island e conquista mais quatro votos, avança a CNN.

06:10 | 04/11 Catarina Figueiredo Twitter oculta publicação de Trump O Twitter ocultou a publicação de Donald Trump no qual este acusa os republicanos de lhe estarem a "roubar a eleição" - publicada logo após o discurso de Joe Biden ao país.



"Alguns ou todos os conteúdos compartilhados neste tweet são contestáveis e podem ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de outro processo cívico", justifica a rede social.

05:59 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump conquista o Iowa Donald Trump terá conseguido a maioria no estado do Iowa, de acordo com as projeções iniciais da CNN. Com esta conquista, o republicano arrecada mais seis delegados.



Até ao momento, Donald Trump 171 votos. Já Biden, 215. A luta continua afiada.

05:54 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump: "Eles estão a tentar roubar as eleições" Donald Trump volta ao Twitter para reagir às declarações de Biden e acusa os democratas de "tentarem roubar as eleições". "Estamos em grande", garante, reiterando que "os votos não devem ser contabilizados após o encerramento das urnas".



We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020



05:52 | 04/11 Catarina Figueiredo I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020 Donald Trump anuncia através do Twitter que, à semelhança do rival Biden, vai fazer uma declaração ao país ainda esta noite.

05:47 | 04/11 Catarina Figueiredo Joe Biden fala ao país: "Estamos no caminho para ganhar estas eleições" Joe Biden, o candidato democrata às eleições dos EUA, falou ao país durante a noite, numa altura em que ainda se contam votos em vários estados.



"Acreditamos que estamos no caminho para ganhar estas eleições. Vamos ganhar isto", disse o adversário de Trump perante uma plateia de carros a apitar em euforia no estado de Delaware.



Biden agradeceu a "paciência" e pediu "fé" aos seus apoiantes. Joe Biden fala ao país: "Estamos no caminho para ganhar estas eleições" A carregar o vídeo ... Joe Biden, o candidato democrata às eleições dos EUA, falou ao país durante a noite, numa altura em que ainda se contam votos em vários estados."Acreditamos que estamos no caminho para ganhar estas eleições. Vamos ganhar isto", disse o adversário de Trump perante uma plateia de carros a apitar em euforia no estado de Delaware.Biden agradeceu a "paciência" e pediu "fé" aos seus apoiantes.

05:43 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump conquista votos da Flórida A Flórida votou maioritamente em Donald Trump, de acordo com a projeção inicial da CNN. O republicano arrecada assim mais 29 votos, perfazendo 165 e aproximando-se de Bidem com 215.

05:41 | 04/11 Catarina Figueiredo Joe Biden vence no Minnesota Joe Biden vence no Minnesota, avança a CNN. Com este resultado, o democrata ganha mais 11 votos.

05:35 | 04/11 Mariana Margarido A carregar o vídeo ... Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, comenta as eleições norte-americanas: "Penso que a reeleição de Trump seria uma muito má notícia", atira.

05:28 | 04/11 Mariana Margarido

A carregar o vídeo ... Isabel, portuguesa que vive em Nova Iorque há 27 anos, dá o seu testemunho como eleitora. "A liderança que temos atualmente não projeta os ideais dos norte-americanos", afirma.

05:15 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump com maioria no Idaho De acordo com as projeções da CNN, o presidente Donald Trump venceu no estado do Idaho, acrescentando seis votos aos já recolhidos.

05:07 | 04/11 Catarina Figueiredo Vírginia dá votos a Joe Biden O estado da Vírginia votou maioritariamente em Joe Biden, que ganha assim mais 11 delegados, avança a CNN. O democrata conta agora com 205 votos no total. Trump soma 132.

05:04 | 04/11 Catarina Figueiredo Ohio é de Trump Donald Trump grita vitória no estado de Ohio, com 18 votos destinados, de acordo com a previsão inicial apontada pela CNN.



Até ao momento, o atual presidente dos EUA conquistou 132 delegados, face aos 205 de Joe Biden.

04:51 | 04/11 Mariana Margarido

A carregar o vídeo ... Donald Trump, o atual presidente dos EUA enviou um email aos seus apoiantes, na noite de eleições, com o objetivo de angariar fundos. Esta situação levanta suspeitas de que o candidato republicano se esteja a preparar para contestação dos resultados eleitorais.

04:47 | 04/11 Catarina Figueiredo Nancy Pelosi já celebra vitória dos democratas Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, já reagiu aos resultados iniciais que deixam Joe Biden, o candidato democrata, na frente da corrida à presidência dos EUA.



"Estou muito orgulhosa do facto de esta noite, relativamente cedo, já podermos dizer que vamos controlar a Câmara dos Representantes", disse perante os jornalistas, em Washington.





Nancy Pelosi já celebra vitória dos democratas Nancy Pelosi,

04:20 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump conquista votos do Mississipi Mississipi dá à vitória a Donald Trump que contabiliza assim mais seis votos, totalizando 114 até então, avança a CNN.

04:18 | 04/11 Mariana Margarido A carregar o vídeo ... Nova Iorque aguarda resultados das eleições com protestos anti-Trump nas ruas.

04:12 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump volta a vencer em Wyoming Donald Trump voltou a vencer no estado de Wyoming, onde arrecada assim mais três votos eleitorais. Contabiliza no total 105 delegados, bastante atrá de Biden, que soma no total, até ao momento, 192.

04:06 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden vence na Califórnia, em Washington e em Oregon e fica perto dos 200 votos Joe Biden está perto dos 200 votos eleitorais, segundo a CNN. A vitória foi clara nos estados da Califórnia, de Washington e Oregon, com 55, 12 e 12 delegados atribuídos, respetivamente.



Recorde-se que para vencer as eleições um dos candidatos precisa de atingir os 270 votos do Colégio Eleitoral.

03:58 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden conquista New Hampshire e Illinois Joe Biden segue na frente após conquistar quatro delegados em New Hampshire e 20 em Illinois. As projeções são avançadas pela CNN.



O democrata soma 118 votos do Colégio Eleitoral até ao momento e Donald Trump contabiliza 105. A contagem continua renhida, numa altura em que ainda falta saber os resultados de alguns dos estados mais decisivos como a Flórida e o Texas.

03:53 | 04/11 Catarina Figueiredo Utah e Missouri são de Trump Donald Trump conquistou mais seis votos eleitorais em Utah e outros 10 por Missouri, avança a CNN.

03:51 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump vence pelo menos três dos cinco votos eleitorais do Nebraska Trump venceu pelo menos três dos cinco votos eleitorais do Nebraska, tendo atingido a maioria estadual, projeta a CNN.



Este estado, à semelhança do Maine, e ao contrário da grande maioria dos restantes, permite que os votos eleitorais sejam divididos, não adotando a tática do "Winner Takes It All" ("O Vencedor Leva Tudo").



Isto significa que, no Nebraska, dois dos cinco votos eleitorais vão para o vencedor da votação estadual global. Os restantes são repartidos pelos vencedores de cada um dos três distritos eleitorais de Nebraska.

03:43 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump vence no Kansas Donald Trump venceu no Kansas e soma mais cinco votos eleitorais, avança a CNN.

03:41 | 04/11 Mariana Margarido A carregar o vídeo ... No município de St. Charles, no estado do Missouri, foi criada uma zona segura para que os eleitores infetados pelo coronavírus tenham a oportunidade de votar.

03:31 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden soma mais cinco delegados pelo Novo México Joe Biden soma mais cinco delegados pela vitória no estado do Novo México, aponta a projeção da CNN.



O democrata avança assim com 94 votos face aos 72 de Trump.

03:13 | 04/11 Catarina Figueiredo "Swing States" vão decidir resultados finais Apesar das primeiras projeções reveladas colocarem Biden na frente, o desfecho final só será determinado pelos votos dos chamados "swing states", sendo eles a Florida, Michigan, Georgina, Carolina do Norte, Pensilvânia, Ohio, Wisconsin e Texas.



Os "swing states" são aqueles cuja preferência não é à partida determinada, ou seja, que não têm uma preferência política totalmente definida. A Flórida, por exemplo, deu a vitória a Trump em 2016 mas regista um historial maioritariamente democrata até então. No entanto, e apesar de não serem oficiais, as indicações apontam para uma vitória do republicano neste estado. Mas tudo pode mudar em segundos.

03:05 | 04/11 A carregar o vídeo ... Nuno Tiago Pinto, chefe de redação da revista SÁBADO, comenta a noite eleitoral norte-americana:

02:53 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump vence em Alabama e na Carolina do Sul O atual Presidente dos EUA conquistou mais nove delegados na Carolina do Sul e outros tantos em Alabama, após uma vitória clara em ambos os estados, avança a CNN. Com 72 votos contalizados até ao momento, Donald Trump aproxima-se de Joe Biden, com 89.

02:49 | 04/11 Catarina Figueiredo A noite eleitoral segue acesa em vários estados norte-americanos. Se uns apoiam uma reeleição de Donald Trump, tantos outros protestam contra o o ainda atual presidente do país. Veja aqui as imagens em direto de vários locais dos EUA.

02:38 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden ganha Colorado e Trump vence na Dakota do Norte As projeções da CNN apontam para uma vitória de Joe Biden no Colorado, com nove votos. Trump conquista outros três na Dakota do Norte.



Assim, o candidato democrata permanece, por enquanto na frente da corrida.

02:30 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump vence na Dakota do Sul. Connecticut é de Biden que permanece na frente Donald Trump venceu na Dakota do Sul e ganha assim mais três votos eleitorais. Connecticut é de Biden que soma mais sete votos. As projeções são da CNN.



Com estes resultados, Biden soma já 80 votos e deixa Trump para trás com 51.

02:09 | 04/11 Catarina Figueiredo Nova Jérsia é de Biden. Trump vence em Arkansas A CNN avança as projeções iniciais para mais dois estados. Sem surpresas, Trump volta a vencer em Arkansas e soma mais seis votos. Já Biden ganha Nova Jérsia e consecutivamente arrecada 14 votos eleitorais.



O balanço atual atira Biden para frente com 73 votos. Trump atrás com 48. O futuro da América continua incerto e por definir.

02:05 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden vence em Nova Iorque e arrecada 29 votos Nova Iorque dá vitória a Joe Biden, avança a CNN. Com esta conquista, o candidato democrata alcança mais 29 votos do colégio eleitoral e ultrapassa Trump na contagem.



Feitas as contas, o ainda atual presidente dos EUA tem 47 votos, ao invés do seu adversário, que já soma 57. São precisos 270 para que um candidato vença as eleições.

01:43 | 04/11 Catarina Figueiredo



A Ver fotogaleria (1/3) melania Melania Trump, a atual primeira-dama dos EUA, exerceu o seu direito de voto no estado da Flórida, mas houve um pormenor que não escapou à atenção internacional. esposa de Donald Trump foi votar sem máscara de proteção facial , numa altura em que um mundo enfrenta um aumento de casos de Covid-19. Recorde-se que tanto Melania como Donald Trump já estiveram infetados com coronavírus. O anúncio foi feito no início de outubro.

01:38 | 04/11 Catarina Figueiredo Vírginia Ocidental dá vitória a Trump Trump já soma 42 votos, após somar vitória no estado de Vírginia Ocidental. Joe Biden fica para trás, com 30 votos.

01:25 | 04/11 Catarina Figueiredo Donald Trump vence no Tennessee sem surpresas Donald Trump vence no Tennessee e conquista 11 dos votos do Colégio Eleitoral, avança a CNN. Mais um resultado sem surpresas. O atual presidente volta a estar na frente da corrida com 37 votos.



São precisos 270 votos eleitorais para um dos candidatos vencer as eleições que abrem porta à Casa Branca para o próximo mandato de presidente dos EUA.

01:13 | 04/11 Catarina Figueiredo As projeções iniciais deixam Donald Trump na frente da corrida. Com a maioria dos estados por contabilizar, o candidato democrata já arrecadou 30 votos do Colégio Eleitoral. Trump soma 26. Por enquanto permanece tudo em aberto. Os resultados podem reverter a qualquer momento.

01:04 | 04/11 Oklahoma e Kentucky são de Donald Trump Donald Trump conquista sete votos no Colégio Eleitoral pelo estado de Oklahoma. Também vence no Kentucky, com mais oito votos.

01:03 | 04/11 Catarina Figueiredo Biden vence em Massachussets, Maryland, Delaware e Colúmbia A CNN avança que Joe Biden vence nos estados de Massachussets, Maryland, Delaware e Colúmbia. No total arrecada mais 27 votos no Colégio Eleitoral.

00:42 | 04/11 Catarina Figueiredo Joe Biden vence em Vermont O democrata Joe Biden foi o candidato mais votado no estado de Vermont, informa a agência Associated Press. Contabiliza assim três votos no Colégio Eleitoral.

00:38 | 04/11 Lusa Manifestantes anti-Trump concentrados frente à Casa Branca Centenas de manifestantes anti-Trump e ativistas do movimento Black Lives Mater concentram-se junto às grades das traseiras da Casa Branca, no centro de Washington. A pouco mais de uma hora do fecho das urnas nos Estados Unidos são centenas de pessoas de todas as idades, brancos e afro-americanos que se concentram no local onde nos últimos meses os ativistas pelos direitos cívicos se mantêm contra a administração Trump, na capital dos Estados Unidos. Um grupo de mulheres acaba de erguer um pano negro de grandes dimensões com a inscrição a letras brancas: "TRUMP OUT NOW" ("Fora Trump") tapando a visibilidade do edifício da Casa Branca. "Estamos aqui à espera que caia de uma vez", disse à Lusa um manifestante que montou um sistema de som no meio da rua. Há cerca de meia hora que toca o tema "Play that Funky Music White Boy", um clássico de Wild Cherry de 1976.

00:09 | 04/11 Catarina Figueiredo



If you are in line to vote before polls close, you have the right to vote. Stay in line for as long as it takes. If you have any questions, call the voter hotline at 833-336-8683. We’ve got this.

— Kamala Harris (@KamalaHarris)

November 3, 2020 As polls begin to close in certain parts of the country, remember to stay in line.



If you’re in line at your polling place before it closes, you’re able to vote. pic.twitter.com/qUpn30B8mj — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020 A poucos minutos das urnas encerrarem em alguns estados, Barack Obama, Kamala Harris e Barack Obama recorrem ao Twitter para voltar a apelar ao voto dos norte-americanos. O tempo começa a urgir nos EUA.If you are in line to vote before polls close, you have the right to vote. Stay in line for as long as it takes. If you have any questions, call the voter hotline at 833-336-8683. We’ve got this.

00:08 | 04/11 Catarina Figueiredo Trump vence no Indiana Donald Trump vence no Indiana, de acordo com as projeções iniciais da CNN. O candidato republicano leva assim os 11 votos eleitorais daquele estado.



Este resultado era expectável, uma vez que os Republicanos têm levado a melhor em Indiana nos últimos atos eleitorais.





23:11 | 03/11 Lusa Na capital vota-se "sem pressas" e sem filas No centro da capital dos Estados Unidos apoiantes de ambos os candidatos presidenciais votam "sem pressas" e em assembleias de voto com poucas filas da parte da tarde, quando faltam menos de quatro horas para o encerramento das urnas. No centro da capital dos Estados Unidos apoiantes de ambos os candidatos presidenciais votam "sem pressas" e em assembleias de voto com poucas filas da parte da tarde, quando faltam menos de quatro horas para o encerramento das urnas. "Aqui votamos calmamente, na última hora passaram aqui pouco mais de cem pessoas, o que até é muito, tomando em conta de que muita gente desta zona da cidade já votou por correio ou através do voto antecipado", disse à Lusa Barnard Greenleaf, apoiante do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, da zona de Shaw. Frente à assembleia de voto a funcionar no Kennedy Recreation Center, os residentes mais velhos recordam que no dia em que o reverendo Martim Luther King Jr foi assassinado (04 de abril de 1968) em Menphis, os residentes afro-americanos de Shaw, Washington D.C., revoltaram-se tendo ocorrido vários incêndios e violentos confrontos com a polícia. Na capital vota-se "sem pressas" e sem filas

22:51 | 03/11 A carregar o vídeo ... Francisco José Viegas, comentador da CMTV, assegura que, sobre os resultados da noite eleitoral nos EUA, "a imprevisibilidade vai prolongar-se durante alguns dias".

22:46 | 03/11 Pedro Zagacho Gonçalves Biden e Kamala lançam 'últimos foguetes' e põem-se a caminho de Delaware Joe Biden e Kamala Harris fizeram os últimos apelos aos eleitores antes de seguirem para Wilmington, no delaware, para acompanharem a noite eleitoral.



Biden mostrou-se surpreendido com a participação dos eleitores: "Espera-se cerca de 150 milhões de votos, o maior número de sempre. Se não trouxeram toda a gente para a rua, façam-no. Não acaba até estar tudo acabado, e quando acabar vamos ganhar a Pensilvânia por causa de vocês!", garantiu o candidato democrata em Filadélfia.



Já Kamala Harris parou em Detroit, onde garantiu aos apoiantes que Biden os está a ouvir. "Podem ser vocês a decidir o resultado destas eleições. Tenham fé no povo americano", pediu a senadora.

22:39 | 03/11 Donald Trump manifestou-se contra a decisão do Supremo Tribunal, que permite que os boletins de voto na Pensilvânia, enviados até hoje, sejam contados até sexta-feira.



"Acho que a decisão sobre a Pensilvânia foi uma infeliz do Supremo, porque eu acho que devemos saber o que acontece na noite. Não podemos ter as coisas atrasadas dias e dias, talves semanas. O Mundo inteiro está à espera", considerou o presidente dos EUA.

19:55 | 03/11 Pedro Zagacho Gonçalves “Ganhar é fácil, perder nunca é fácil”: Trump visita sede de campanha No meio do turbilhão da campanha dos últimos dias, Donald Trump 'aterrou' na sede da sua campanha, em Arlington, Virgina.



A mensagem que deixou foi de confiança e de união no partido Republicano: "Todos devem juntar-se, e eu acho que o sucesso junta as pessoas. Vamos ter um sucesso tremendo. Ganhar é fácil, perder nunca é fácil".



O presidente dos EUA explicou que ainda não preparou o discurso, seja de vitória ou derrota.



Pres. Donald Trump says he's "not thinking about" concession nor acceptance speeches, adding, "winning is easy. Losing is never easy, not for me it's not." https://t.co/CRI4ltbGxj pic.twitter.com/zb2UPmR9Av — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 3, 2020 No meio do turbilhão da campanha dos últimos dias, Donald Trump 'aterrou' na sede da sua campanha, em Arlington, Virgina.A mensagem que deixou foi de confiança e de união no partido Republicano: "Todos devem juntar-se, e eu acho que o sucesso junta as pessoas. Vamos ter um sucesso tremendo. Ganhar é fácil, perder nunca é fácil".O presidente dos EUA explicou que ainda não preparou o discurso, seja de vitória ou derrota.

19:55 | 03/11 Pedro Zagacho Gonçalves "Perdeu a tampa": Secretário de imprensa de Trump goza com visita de Biden à campa do filho que morreu com cancro Hogan Gidey, secretário de imprensa da campanha pela reeleição de Trump, e um dos principais responsáveis pela 'máquina' eleitoral republicada, está acusado de de um "ataque infeliz" a Joe Biden.



Após o candidato democrata ter iniciado o dia na Pennsylvania, com uma visita à igreja e à campa do filho, Beau Biden, que morreu vítima de um cancro no cérebro em 2015, Hogan publicou nas redes sociais.



"Hey, já alguém sabe se o Biden perdeu mesmo a tampa?". O tweet valeu-lhe duas críticas, com seguidores a apelidarem-no de "monstro".



Hey, anyone know if Joe Biden has called a "lid" yet? — J. Hogan Gidley (@JHoganGidley) November 3, 2020 Hogan Gidey, secretário de imprensa da campanha pela reeleição de Trump, e um dos principais responsáveis pela 'máquina' eleitoral republicada, está acusado de de um "ataque infeliz" a Joe Biden.Após o candidato democrata ter iniciado o dia na Pennsylvania, com uma visita à igreja e à campa do filho, Beau Biden, que morreu vítima de um cancro no cérebro em 2015, Hogan publicou nas redes sociais."Hey, já alguém sabe se o Biden perdeu mesmo a tampa?". O tweet valeu-lhe duas críticas, com seguidores a apelidarem-no de "monstro".

19:51 | 03/11 Pedro Zagacho Gonçalves FBI investiga 'chamadas robô' que pedem para eleitores não irem votar O FBI está a analisar denúncias de 'chamadas robô' feitas em massa em que se pede aos americanos para ficarem em casa e não irem votar, de acordo com um oficial do Gabinete de Cibersegurança e Infraestrutuas (CISA). O responsável acrescenta que esta "intimidação" tem como objetivo "sumprimir o número de votos" e que ações deta natureza acontecem em todas as eleições.



"Esteja atento às pessoas que estão a tentar intimidá-lo, minar a sua confiança. Mantenham e calma e votem", finaliza o oficial.

19:27 | 03/11 Secretário de Segurança Interna apela a paciência dos eleitores O secretário de Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, pediu esta terça-feira aos eleitores para esperarem pacientemente pelos resultados eleitorais, perante a possibilidade de uma longa contagem de votos. O secretário de Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, pediu esta terça-feira aos eleitores para esperarem pacientemente pelos resultados eleitorais, perante a possibilidade de uma longa contagem de votos. Por causa do elevado número de votos por correspondência, o resultado final das eleições presidenciais norte-americanas pode demorar mais do que é normal. "Os eleitores terão de ser pacientes enquanto aguardam os resultados das eleições deste ano", alertou Chad Wolf, durante uma conferência de imprensa, acrescentando que "é importante reconhecer que o processo pode levar algum tempo".

18:46 | 03/11 "Vote! Vote! Vote!": Donald Trump divulga vídeo com danças para apelar ao voto O Presidente dos Estados Unidos apelou hoje ao voto nas presidenciais com um vídeo de dois minutos em que mostra fragmentos das danças que protagonizou nos seus comícios ao som da popular canção "YMCA" do grupo Village People. Donald Trump, que já encerrou a sua campanha eleitoral para as eleições presidenciais que decorrem hoje, acompanhou as imagens do vídeo publicado na rede social Twitter com a mensagem: "VOTE! VOTE! VOTE!".



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">VOTE! VOTE! VOTE!<a href="https://t.co/85ySh1KYkh">pic.twitter.com/85ySh1KYkh</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323534663453913093?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

18:40 | 03/11 Biden inicia dia eleitoral com visita à campa do filho Beau O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, começou o dia eleitoral com uma visita à igreja e à campa do seu filho falecido, Beau Biden e a mulher, Jill, pararam numa igreja da cidade onde vivem, Wilmington, Delaware, e que costumam frequentar aos domingos, para iniciar o dia eleitoral, tendo feito uma visita à campa de Beau Biden, o filho que morreu de cancro no cérebro, em 2015.