O restaurante Cascatas e Girassóis, do qual Elma Aveiro é proprietária, no Marina Shopping, no Funchal, e pelo qual a mãe Dolores e a irmã Katia chegaram a dar a cara, foi alvo de uma ação de penhora na 6ª feira. Em causa, cerca de 5 mil € de dívida a um fornecedor. No local estiveram agentes judiciais, polícias e viaturas de transporte. Ao que o CM apurou junto de fontes que estiveram no local, o agente de execuç...