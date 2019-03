Assalta loja de instrumentos musicais valiosos para roubar peluche do Mickey

Imagens das câmaras de vigilância captam o suspeito a roubar o brinquedo no valor de 22 euros.

15:07

Mickey Mouse.



Jim Fishback, aguarda os resultados da investigação policial e espera que o assaltante seja punido pela justiça.





"Dei uma vista de olhos em toda a loja e não estava fora do lugar. Achei que fosse um ato de vandalismo. Quando fui ver as filmagens da câmara de segurança deparei-me com o sucedido. Apenas e

spero que o apanhem se ele voltar a fazer algo semelhante ou até mais grave do que o que aconteceu connosco", afirma.

Um homem assaltou, esta setxa-feira, uma loja de pianos bastante conceituada e cara na cidade de Fresno, na Califórnia, EUA. No entanto, o suspeito não roubou qualquer objeto de maior valor. Ao invés disso, partiu o vidro da montra do estabelecimento e roubou um peluche do desenho animadoPor volta das 02h00 (hora local), as câmaras de vigilância captaram um homem encapuçado a destruir com uma pedra o vidro da loja. Nas imagens é possível observar o assaltante a dirigir-se diretamente ao piano, onde se encontrava o peluche, e a voltar a sair pelo local onde entrou. Segundo reporta o Daily Mail, o brinquedo custava aproximadamente 22 euros.As autoridades revelaram ao jornal que de acordo com as imagens do dia do assalto, o suspeito já tinha andado a rondar a montra do estalecimento.Em entrevista à Action News, o proprietário da loja,

As autoridades continuam a investigar o caso e a tentar descobrir a identidade do assaltante. Os danos causados no estabelecimento comercial custaram aos donos cerca de cinco mil euros.