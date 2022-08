Balenciaga arrasada por vender ‘bolsa saco do lixo’ inspirada nos refugiados por 1800 euros

Depois de, em mail, ter dado que falar ao vender ténis rasgados, sujos e pintados por mais de 500 euros, a Balenciaga volta a estar no centro de uma grande polémica que estalou nas redes sociais. Desta vez, a marca espanhola de luxo está a ser arrasada por vender uma mala inspirada nos sacos do lixo, pela módica quantia de quase 1800 euros.

O modelo, a que a marca chama ‘bolsa saco do lixo’ foi apresentado na Semana da Moda de Paris, em março e chegou agora às lojas em quatro cores, habituais nos sacos de lixo de plástico que inspiram o design: preto, azul, amarelo e branco. No Twitter os utilizadores e fãs da marca não poupam críticas à Balenciaga, acusando a marca de "estar a levar a cabo uma experiência social mórbida", "fazer uma piada de mau gosto" e de "gozar com os mais pobres".

Denma Gvasalia, diretor criativo da marca justificou a coleção com a inspiração nos refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia, dizendo que as notícias sobre o conflito "espoletaram a dor" que veveu quando ele foi também refugiado.

Gvasalia diz que quis homenagear a resistência das vítimas do conflito e que o foco fosse "a vitória do amor e da paz". "Não podia perder a oportunidade de fazer o saco do lixo mais caro do mundo. Quem é que não adora um escândalo no mundo da moda?", afirma à Women’s Wear Daily, indiferente ás críticas que falam em "aproveitamento da desgraça" e "mau-gosto".