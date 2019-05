Roma, due hamburger e due cappuccini: 81 euro. E lo scontrino finisce sui social https://t.co/JvSMDicuYb pic.twitter.com/iLw30RDkHa — Corriere della Sera (@Corriere) 12 de maio de 2019

Um casal de turistas pagou mais de 81 euros por dois hambúrgueres, um café e dois cappuccino em Roma, Itália, e posteriormente publicou o recibo da conta final nas redes sociais, gerando indignação a muitos internautas.Segundo avança a imprensa italiana, o casal ficou furioso com o que aconteceu, no passado dia 9 de maio.Na conta é acrescentado ainda o serviço de mesa, com o custo de 7,40 euros.Já não é a primeira vez que o café é alvo de acusações deste género, sendo que é conhecido por enganar os turistas, de acordo com a mesma fonte, uma vez que os preços não são exibidos em público.