Casal encontra uma cobra mãe e 17 crias debaixo da cama

Um casal residente na Geórgia, nos Estados Unidos da América (EUA), encontrou 18 cobras debaixo da cama onde dormiam, no passado domingo.

De início pensavam que se tratava de penugem e a mulher estendeu a mão para agarrar no suposto pó, mas a realidade foi bem diferente - era uma família de cobras, uma mãe e 17 crias- que se começaram a mover.

"Olhem para estas cobras todas... estou assustada", escreveu a mulher, Trish Wilcher, numa publicação da rede social Facebook.

De seguida, procuraram em todos os cantos do quarto até encontrarem a ninhada completa. O marido, Max Wilcher, colocou os animais num saco de linho e depositou-os num terreno com um riacho.

Após a partilha das imagens do acontecimento no na rede social, o casal foi informado de que as cobras não eram venenosas e que até poderiam ser bastante úteis no caso de terem problemas com ratos em casa.

Em declarações ao Huffpost, o biólogo Daniel Sollenberger afirmou que "elas podem entrar por pequenas brechas ou espaços abertos, como buracos ao redor de canos. É bastante comum". Avisa ainda que estes animais podem ser enxotados com vassouras e água, mas se tiver dificuldade em perceber se são venenosos ou não é melhor ligar às autoridades competentes.