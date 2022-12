Casal está a angariar dinheiro para a música "Last Christmas" dos Wham! nunca mais ser tocada

Um casal sueco que odeia o clássico de Natal dos anos 80, "Last Christmas" dos Wham!, está a tentar angariar os milhões de euros necessários para comprar os direitos da canção e garantirem que nunca mais a voltam a ouvir.O escritor Tomas Mazetti, de 55 anos, e a pintora Hannah, de 33, estão tão fartos da canção que até agora conseguiram angariar 62 mil dólares (58 mil euros) para a causa comum a todos os que não gostam da música dos Wham!. No entanto, o casal precisa de 20 milhões de libras (22 mil euros) para atingir o preço aproximado dos diretos da música, que são propriedade da Warner Chappell Music UK.Tomas e Hannah disseram ao jornal britânico Mirror que, se atingirem o alvo, a gravação original da canção, de 1984, vai ser despejada num depósito de resíduos nucleares finlandês.A canção aparece frequentemente no topo da lista das músicas de Natal preferidas, no mundo.Hannah revelou que o ódio que sente pela canção começou há 13 anos, quando trabalhava num café. "Estava a estudar e trabalhava, ao mesmo tempo, para pagar as contas e o proprietário do café passava a música dos Wham! pelos menos cem vezes por dia, durante a época natalícia", desabafou a mulher ao Mirror.No entanto, foi apenas o ano passado, quando Hannah falava com amigos sobre o quanto detesta a canção, que se apercebeu que, se pudesse, pagaria para nunca mais voltar a ouvir o clássico de Natal. "Um dos meus amigos disse que era, teoricamente, possível comprar os direitos da canção e depois apagá-la de todas as plataformas de streaming", acrescentou.A pintora insiste que é "tudo o que precisa" para salvá-la das lágrimas, mas os planos continuam a ter uma reação mista entre os internautas. As pessoas "amam ou odeiam" a ideia, disse ao Mirror.Tomas e Hannah têm três filhos, com idades entre os 7 e os 16 anos, e estão todos a bordo da missão de livrar o mundo de "Last Christmas", dos Wham!.