Acabou mal a experiência do casal ucraniano que decidiu viver algemado, partilhando todos os momentos durante as 24 horas do dia, para testar o seu amor. Ao fim de 123 dias, as algemas foram finalmente removidas em direto na televisão, mas Alexandr e Viktoria anunciaram imediatamente o fim do namoro, afirmando que... precisavam de espaço.





