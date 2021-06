Mulher mata marido, corta-lhe o pénis e cozinha-o em frigideira devido a traição

A dona de uma pizzaria na Cidade de São Gonçalo, no Brasil, foi detida por ter assassinado o marido à facada. Dayane Rodrigues Machado mutilou o corpo do companheiro, André, cortando-lhe o pénis que depois, segundo as autoridades, cozinhou em óleo de soja numa frigideira. Segundo a família, a mulher agiu por ciúmes.

O casal esteve junto durante 10 anos e, há dois anos, estavam separados. Tinham uma pizzaria que geriam em comum e dois filhos, de cinco e oito anos. Segundo o UOL, Dayane e André saíram para jantar e, no regresso, discutiram. A defesa da mulher alega que o companheiro a ameaçou, e que esta o matou em legítima defesa. "Ele não aceitava o final da relação e disse-lhe que se ela não estava com ele, não podia ficar com mais ninguém", diz a advogada de Dayane, sublinhando que a brasileira está "arrependida".

A família de André conta que era comum o casal discutir devido aos ciúmes da Dayane e a irmã da vítima, Adriana Santos, garante que a cunhada agiu por vingança, uma vez que terá sabido que foi traída pelo marido.

A suspeita está em prisão preventiva, numa altura em que a polícia continua a investigar o caso.