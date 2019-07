Snowball, uma catatua de doze anos, foi filmada a executar 14 movimentos diferentes ao som de alguns clássicos dos anos 80, tornando-se uma estrela na internet e motivo de estudo por parte de cientistas.Snowball foi o primeiro animal descoberto com a capacidade de dançar ao som de músicas como ‘Another One Bites the Dust’, dos Queen, ou ‘Girls Just Want To Have Fun’, de Cyndi Lauper.