Chimpanzés trepam muro de jardim zoológico e assustam visitantes

Primatas usaram um ramo caído como escada para trepar o muro do recinto onde vivem, na Irlanda do Norte.

12.02.19

Chimpanzés astuciosos usaram um ramo caído como escada para trepar o muro do recinto onde vivem, no Jardim Zoológico de Belfast, Irlanda do Norte.



A fuga acabaria horas depois, quando os fugitivos decidiram regressar a casa.



Mas, antes disso, ainda pregaram valentes sustos a alguns visitantes que não esperavam ver os primatas tão perto. O momento ficou registado em vídeo.



<iframe width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/news/av/embed/p070gq6b/47190443"></iframe>



O Jardim Zoológico de Belfast explicou que o acontecimento é "altamente incomum" e que estão a ser realizados estudos para que situações como esta não se voltem a realizar.