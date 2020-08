Estrela do Instagram grávida do enteado revela sexo do bebé

Marina Balmasheva, uma ‘influencer’ do Instagram russa, gerou grande polémica ao revelar ter casado com o filho do seu ex-marido o mês passado. A mulher, de 35 anos, deu o nó com o enteado, Vladimir Shavyrin, 15 anos mais novo, engravidou deste e agora revelou o sexo da criança.

A estrela do Instagram foi casada com Alexey, pai de Vladimir, durante mais de 10 anos. Conheceu o enteado quando este tinha 7 anos e criou como se fosse seu filho. Logo após o divórcio, a mulher anunciou estar numa relação com o jovem.

Nas redes sociais, os dois mostraram-se radiantes no momento em que ficaram a saber se vão ter uma menina ou um menino. Os dois filmaram-se com um grande balão de hélio, que Vladimir rebenta, revelando confetti cor de rosa, o que significa que Marina está grávida de uma menina.

Marina explica que tentou engravidar nos últimos 13 anos, ainda quando estava casada com o ex-marido, pai do atual, e que nunca conseguiu. "A única coisa que mudou nesse tempo foi o meu marido. Essa será a principal razão pela qual estou grávida agora" escreve Marina, deixando ‘farpas’ ao ex-marido, com quem a relação não terminou nos melhores termos.

Alexey foi convidado de um programa de TV russo e relatou que a relação entre o filho e a ex-mulher começou ainda quando estava casado com Marina e que os dois faziam sexo quando Alexey estava em casa.

"Eu acho que a Marina o seduziu. É sempre ela quem toma o primeiro passo. Eu sei que a amei e que a tratei bem. Se não fosse o meu filho por-se no caminho, tinha lutado por ela", relatou o homem.