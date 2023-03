Família percebe ao fim de dois anos que cão adotado é afinal... um urso

Uma família de uma zona remota da China adotou o que pensava ser um cão, mas dois anos mais tarde descobriu que o animal era, na realidade, um urso.Su Yun, que vive numa aldeia perto da cidade chinesa de Kunming comprou, em 2016, o que pensava ser um cão da raça mastim tibetano, que são, por norma, cães grandes, que chegam a pesar até 72 quilos, e com pelo castanho e preto. A mulher, citada pelo New York Post, disse ter ficado surpreendida pelo apetite insaciável do cachorro, que comia uma caixa cheia de frutas e dois baldes de massa todos os dias.Dois anos mais tarde, o animal de estimação de Su estava perto de pesar 113 quilos e a ficar cada vez maior. Quando a mulher se apercebeu que o animal era capaz de andar sobre duas patas, a perplexidade passou para alarme. "Quanto mais crescia, mais se parecia com um urso", disse Su aos meios de comunicação chineses.A mulher contactou as autoridades, que rapidamente identificaram o suposto cão como um urso negro asiático, que é considerado como uma espécie vulnerável. Um urso asiático macho, plenamente desenvolvido, também conhecido como urso dos Himalaias ou urso da lua, pode pesar até 200kg.O urso de Su, que tinha vivido na casa da mulher durante dois anos, teve de ser levado para uma instituição de resgate de animais selvagens, em 2018.