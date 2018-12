Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo com a filha mais nova da namorada do pai

Homem teme o que as pessoas vão dizer deste relacionamento.

Um jovem de 21 anos revelou em exclusivo à colunta sentimentalista do The Sun que se envolveu sexualmente com a filha do namorado da mãe. O jovem revelou ter tido uma infância difícil, uma vez que os pais discutiam muito até se decidirem divorciar.



"Eu e o meu irmão ficámos a viver com o meu pai depois da separação, e ele nunca mais teve namoradas, até ao ano passado, quando conheceu a mãe de uma colega do meu irmão. Eles começaram a falar pelas redes sociais e a namorar. Foi bom vê-lo feliz novamente", começa por explicar.



Tudo corria de feição até ao dia em que o jovem é confrontado com a decisão do pai de ir viver com a companheira...e com a filha desta, de 18 anos. Os dois começaram a dar-se bem e acabaram por se envolver numa festa de aniversário a que foram em comum.



"Bebemos um pouco demais e beijámo-nos intensamente. Fizémos sexo e mais tarde começámos a encontrar-nos às escondidas. No entanto, sinto que o que estou a fazer não é correto, porque apesar de não sermos familiares diretos, temo o que as pessoas vão dizer", termina.