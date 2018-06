Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato distrai-se e salta para o vazio

Dono tirou o tampo da mesa mas o felino não reparou no pormenor.

01:30

’Auri’, um gato de Ontario, no Canadá, gosta de saltar para cima da mesa da sala para espreitar da janela para a rua, como tantos outros felinos. No entanto, o dono pregou-lhe uma partida involuntária quando decidiu retirar o tampo de vidro da mesa para limpar.



‘Auri’ não reparou e saltou... para o vazio, mostrando-se muito surpreendido quando caiu no chão.



O vídeo foi partilhado nas redes sociais.